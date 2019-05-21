Онколог рассказала, как обнаружить рак кожи на ранней стадии

Соляриев и солнечных ван с 11 до 17 рекомендуют избегать. Фото: pixabay.com

Соляриев и солнечных ван с 11 до 17 рекомендуют избегать. Фото: pixabay.com

В Калининграде в день диагностики меланомы проверили 350 человек.

Главный дерматовенеролог Минздрава Калининградской области рассказала, как найти меланому на ранней стадии на акции в честь Всемирного дня диагностики меланомы. Специалисты осмотрели 350 человек из города и области.

Наталья Некрасова рассказала, что рак кожи и меланома, как его вид, чаще всего встречается у молодых людей. На ранних стадиях он хорошо поддается лечению.

В качестве профилактики рекомендуют избегать солярия и солнечных ванн с 11 до 17 часов. В солнечные дни стоит носить головные уборы и одежду закрывающую кожу.

Некрасова рекомендует осматривать родинки: если они меняют цвет, форму и объем, причиняют дискомфорт — стоит обратиться к врачу. В идеале имеет смысл каждый год проверять родинки у дерматолога.

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