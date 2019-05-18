Названы причины роста заболеваемости раком кишечника среди молодежи

В 2018 году этот диагноз поставили 18 млн человек. Фото: pixabay

В 2018 году этот диагноз поставили 18 млн человек. Фото: pixabay

Молодые люди в богатых странах стали болеть раком прямой кишки за последнее десятилетие гораздо чаще.

Число случаев поставленного диагноза — колоректальный рак увеличилось среди молодежи, сообщает Medicalxpress.

Известно, что самая подверженная данному заболеванию категория людей – это молодежь от 20 до 29 лет. Самые высокие показатели заболевания раком кишечника в Канаде, Дании, Великобритании, Канада и Австралии.

По мнению ученых, виной всему переедание, и как следствие ожирение. «Национальные программы по пропаганде здорового питания и физической активности могут быть наиболее эффективным подходом для борьбы с этим явлением», — заявили авторы исследования из французского Международного агентства по исследованию рака в Лионе.

Сообщается также, что рак ободочной и прямой кишки сейчас находится на третьей строчке среди самых распространенных видов онкологических заболеваний. Только в прошлом году такой диагноз поставили 18 миллионам пациентов.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Петербурге выросло число заболевших корью.