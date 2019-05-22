Из детского сада в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок

Девочка госпитализирована. Фото: Pixabay
Девочка госпитализирована. Фото: Pixabay

Сегодня, 22 мая, около 01:00 часа ночи к сотрудникам правоохранительных органов поступила информация о госпитализации шестилетнего ребенка.

Из детской городской больницы Санкт-Петербурга сообщили, что накануне, 21 мая, в 13:20 часов дня из детского сада, который расположен в одном из домов по улице Савушкина в Приморском районе Санкт-Петербурга, была госпитализирована девочка в возрасте шести лет, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Известно, что ребенок поступил в медицинское учреждение в тяжелом состоянии. По предварительной информации, 21 мая около 12:00 часов дня девочка, находясь в детском саду, потеряла равновесие и ударилась животом о край песочницы, в следствии чего произошло кровоизлияние в печень.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Красном Селе найден 7-месячный ребенок без родителей.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
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