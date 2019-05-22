В Красном Селе найден 7-месячный ребенок без родителей

Во вторник, 21 мая, около 17:00 часов вечера к сотрудникам правоохранительных органов обратились очевидцы.

Они сообщили в экстренные службы, что в одном из домов по улице Бабушкина в городе Красное Село в Санкт-Петербурге находится семимесячный ребенок, который оставлен без присмотра взрослых, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

На обращение оперативно откликнулись сотрудники полиции, которые прибыли на место происшествия. Полицейские обнаружили ребенка и передали его в медицинское учреждение.

При помощи медицинских работников были установлены предполагаемые родители ребенка. На данный момент происходит поиск родителей мальчика.

По факту инцидента возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что при строительстве детской площадки в Ленобласти было похищено 1,4 млн рублей.