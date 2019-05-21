При строительстве детской площадки в Ленобласти было похищено 1,4 млн рублей

Сотрудники ГУ МВД России проводят проверку в рамках уголовного дела о мошенничестве при выполнении строительных работ детской площадки в поселке Гладкое в Ленобласти.

Установлено, что в октябре 2017 года Администрация МО «Никольское» пописала контракт с коммерческой организацией, согласно которому последняя должна было построить детскую площадку.

На выполнение работ было выделено 2,7 млн рублей. Затем было подписано допсоглашение об увеличении стоимости на несколько тысяч рублей, сообщили Gazeta.SPb в главном управлении МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Работа была выполнена недолжным образом, однако был подписан акт приемки работ. Согласно ему коммерческая фирма получила 2,7 млн рублей.

Установлено, что реальная стоимость работ составила не более 1,2 млн рублей. Тем самым коммерческая фирма обвиняется в хищении из государственного бюджета денежных средств в размере 1,4 млн рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что фирма Игоря Учителя попала в черный список в 23-й раз.