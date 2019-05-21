Фирма Игоря Учителя попала в черный список в 23-й раз

Комиссия Ленинградского УФАС установила в ходе проверки, что фирма по повышению квалификации ООО «Бури» не начала выполнение контракта.

Фирма не начала исполнение контракта, который был подписан с администрацией Киришского района Ленинградской области. В связи с этим фактом организация попала в реестр недобросовестных поставщиков. ООО «Бури» оказывается в данном списке уже в 23-ий раз, передает издание «DeltaNews».

Организация, которой управляет и владеет Игорь Учитель, в марте одержала победу в аукционе на обучение муниципальных работников. ООО «Бури» снизила первоначальную цену в 172,5 тысячи рублей до 168 тысяч рублей.

Несмотря на это, не был проведен первый блок обучения, в связи с чем заказчик расторг контракт. По данной причине организация была внесена в РНП.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Санкт-Петербурге и Ленобласти проверили 493 автобуса.