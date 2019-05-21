В Петербурге и Ленобласти проверили 493 автобуса

Профилактическое мероприятие под названием «Автобус» проходило с 13 по 19 мая в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.

Служба техничесокго надзора отдела ГИБДД Московоскго района усилила контроль соблюдения ПДД в отношении водителей, перевозящих пассажироов, сообщили Gazeta.SPb в ГИБДД УМВД России Санкт-Петербурга.

Была проведена проверка 493 автобусов. В результате к административной ответственности было привлечено 6 должностных лиц по части 2 статьи 12.31 КоАП РФ. Также в адрес 3 организаций было вынесено представшие об устранении нарушений.

Всего было составлено 173 административных материалов, причиной которых являлось нарушение правил перевозки пассажиров.

ГИБДД напоминает о том, что внешний вид и техническое состояние транспортного средства должны содержаться в норме. Также необходимо отслеживать уровень вредных веществ, выделяемых в отработанных газах двигателей.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что роботы на трассе М2 «Крым» расстреляли автомобиль.