В Ленобласть прибыла министр просвещения РФ Ольга Васильева

Васильев примет участие в работе всероссийского форму молодых учителей “Педагог: профессия, призвание, искусство”.
Рано утром в Выборг с рабочим визитом прибыла министр просвещения России Ольга Васильева и сразу же отправилась на экскурсию. Об этом сообщает Piter.TV.
На экскурсию отправились также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.
Сейчас проходи пленарное заседание форума, в работе которого также принимает участие Дрозденко и Васильева.
Напомним, участие в форуме молодых учителей “Педагог: профессия, призвание, искусство” принимают более 500 специалистов в области образования со всех регионов России, а также Белоруссии и Казахстана.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в преддверии летнего отдыха прокуратура проверила лагеря Ленобласти и нашла грубые нарушения.