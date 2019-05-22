В Ленобласть прибыла министр просвещения РФ Ольга Васильева

Участие в форуме молодых учителей “Педагог: профессия, призвание, искусство” принимают более 500 специалистов. Фото: https://piter.tv

Участие в форуме молодых учителей “Педагог: профессия, призвание, искусство” принимают более 500 специалистов. Фото: https://piter.tv

Васильев примет участие в работе всероссийского форму молодых учителей “Педагог: профессия, призвание, искусство”.

Рано утром в Выборг с рабочим визитом прибыла министр просвещения России Ольга Васильева и сразу же отправилась на экскурсию. Об этом сообщает Piter.TV.

На экскурсию отправились также губернатор Ленобласти Александр Дрозденко и глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов.

Сейчас проходи пленарное заседание форума, в работе которого также принимает участие Дрозденко и Васильева.

Напомним, участие в форуме молодых учителей “Педагог: профессия, призвание, искусство” принимают более 500 специалистов в области образования со всех регионов России, а также Белоруссии и Казахстана.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в преддверии летнего отдыха прокуратура проверила лагеря Ленобласти и нашла грубые нарушения.