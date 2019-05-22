В преддверии летнего отдыха прокуратура проверила лагеря Ленобласти и нашла грубые нарушения

Руководителям лагерей вынесено предупреждение. Фото: https://vk.com/club160745783
Руководителям лагерей вынесено предупреждение. Фото: https://vk.com/club160745783

Так, проверку не прошли оздоровительный лагерь “Орион” и “Огонёк”.

Тихвинская городская прокуратура провела проверку детских лагерей, чтобы обезопасить детский отдых в летний период. Об этом сообщает сегодня прокуратура Ленобласти.

Так, после проверки лагеря “Орион” было установлено, что рекреационная зона лагеря вблизи реки Тихвинки не благоустроена. Также отсутствуют теневые навесы, кабины для переодевания туалеты.

Детский оздоровительный лагерь “Огонёк” имеет рекреационную зону для отдыха детей на берегу озера “Царицыно”. В озере купаются дети в летний период.

Однако проверки водоемов территориальным Роспотребнадзором не было и санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям воды не выдавалось.

Руководителям лагерей разъяснено, что в случае выявления нарушений законодательства при организации летнего отдыха несовершеннолетних, должностные лица, допустившие нарушения, будут привлечены к ответственности.

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Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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