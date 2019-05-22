В ООО “ЛенСерт” выдавали сертификаты на товары без соответствующего опыта и профессионализма

В результате прокуратурой было возбуждено 8 дел об административном правонарушении. Фото: http://www.hotelscatalog.ru
В результате прокуратурой было возбуждено 8 дел об административном правонарушении. Фото: http://www.hotelscatalog.ru

Такой вердикт вынесла прокуратура Петербурга после проведенной проверки.

Теперь компании грозят крупные штрафы, сообщает сегодня прокуратура Петербурга. Предприятие специализировалось на выдаче сертификатов на товары. Однако было установлено, что сертификационные дела, их копии и архив организации отсутствует.

Несмотря на нарушения, компания все равно выдавала сертификаты соответствия на низковольтные комплектные устройства с напряжением питания, шкафы управления пневмооборудованием, цифровую панель управления со встроенной вычислительной машиной, контрольные панели и переносные электрические бытовые приборы.

В результате прокуратурой было возбуждено 8 дел об административном правонарушении. Материалы дел направлены в мировой суд.

Также было возбуждено еще 4 дела, которые будут направлены в Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что почти половина внеплановых проверок бизнеса в Петербурге с начала года были незаконными.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ООО “ЛенСерт” прокуратура
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