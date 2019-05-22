Почти половина внеплановых проверок бизнеса в Петербурге с начала года были незаконными

С начала 2019 года к административной ответственности привлечено 14 должностных лиц. Фото: https://pixabay.com

С начала 2019 года к административной ответственности привлечено 14 должностных лиц. Фото: https://pixabay.com

К такому решению пришла прокуратура Петербурга после проведенной проверки.

Как сообщают сегодня сотрудники ведомства, акцент в рамках контроля за соблюдением прав предпринимателей, сделан на проверку планирования и проведения в отношении них проверок.

Наиболее грубые нарушения, выявляемые прокурорами – проведение внеплановых проверок без издания приказа или распоряжения, а также с нарушением сроков их проведения, инициирование проверок при отсутствии оснований или без согласования прокуратуры.

С начала 2019 года к административной ответственности привлечено 14 должностных лиц, 5 административных дел находится на рассмотрении в мировых судах.

Помимо этого, рассмотрено 403 заявления органов контроля о согласовании проведения внеплановых проверок бизнеса. По итогам проверки этих заявлений 172 из них были отклонены.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фирма Игоря Учителя попала в черный список в 23-й раз.