Почти половина внеплановых проверок бизнеса в Петербурге с начала года были незаконными

К такому решению пришла прокуратура Петербурга после проведенной проверки.
Как сообщают сегодня сотрудники ведомства, акцент в рамках контроля за соблюдением прав предпринимателей, сделан на проверку планирования и проведения в отношении них проверок.
Наиболее грубые нарушения, выявляемые прокурорами – проведение внеплановых проверок без издания приказа или распоряжения, а также с нарушением сроков их проведения, инициирование проверок при отсутствии оснований или без согласования прокуратуры.
С начала 2019 года к административной ответственности привлечено 14 должностных лиц, 5 административных дел находится на рассмотрении в мировых судах.
Помимо этого, рассмотрено 403 заявления органов контроля о согласовании проведения внеплановых проверок бизнеса. По итогам проверки этих заявлений 172 из них были отклонены.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что фирма Игоря Учителя попала в черный список в 23-й раз.