В Ленобласти вынесли приговор несовершеннолетнему за изнасилование 11-летнего мальчика

Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказание в воспитательной колонии. Фото: https://pixabay.com
Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказание в воспитательной колонии. Фото: https://pixabay.com

На момент совершения преступления подростку было 17 лет.

Инцидент произошел еще в 2017 году летом в садоводстве “Вупышево” Волховского района Ленинградской области. Об этом сообщают сегодня сотрудники Следственного комитета по Ленобласти.

Согласно собранным материалам дела, несовершеннолетний познакомится с мальчиком 11 лет и обманным путем привел в дачный дом совей семьи. Там он начал угрожать малолетнему ребенку ножом и надругался над ним.

Собранные следственным отделом по городу Волхов следственного управления Следственного комитета РФ по Ленинградской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 19-летнему жителю Петербург.

Суд назначил подсудимому наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказание в воспитательной колонии.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что из детского сада в тяжелом состоянии госпитализирован ребенок.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
Волховский район происшествие
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