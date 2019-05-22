Качество сточных вод в Кировском районе улучшили силами судебных приставов

Организация занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Фото: http://fssprus.ru

Организация занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Фото: http://fssprus.ru

Загрязнением сточных вод занималась компания ЗАО “СВ-Сити”, к которой с иском обратилась природоохранная прокуратура.

Решение суда ЗАО “СВ-Сити” исполнило после предупреждения о привлечении к уголовной ответственности. Повысить качество сточных вод в судебном порядке было необоримо на выпуске №1 на улице Швецова. Об этом сегодня сообщает служба судебным приставов.

Организация занимается арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом.

Через некоторое время после беседы с судебным приставом руководство юридического лица предоставило документы, подтверждающие исполнение требований, содержащихся в исполнительном документе.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что природоохранная прокуратура выявил две несанкционированные свалки в Саперном.