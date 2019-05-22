Природоохранная прокуратура выявил две несанкционированные свалки в Саперном

Была организована проверка указанных мест и надзорные органы действительно нашли там несанкционированные свалки. Фото: МОО “Зеленый Фронт”
Была организована проверка указанных мест и надзорные органы действительно нашли там несанкционированные свалки. Фото: МОО “Зеленый Фронт”

Проверку проводили совместно с комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности Петербурга и местной администрацией.

О несанкционированной свалке по адресу поселок Саперный, улицу Дорожная, 23 в районе и в районе контейнерной площадки СНТ “Нева” сообщили ранее активисты движения “Зеленый фронт”.

Была организована проверка указанных мест и надзорные органы действительно нашли там несанкционированные свалки.

Так, на Дорожной улице размещали несанкционированное отходы производства и потребления. У арендатора земельного участка были истребованы объяснения и документы, после предоставления которых будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.

Также была проведена проверка контейнерной площадки СНТ “Нева”. Территория находится в ведении администрации Колпинского района. В адрес главы администрации района внесено представление об устранении нарушений природоохранного законодательства.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что несанкционированная свалка под Колтушами загрязняет воду и почву.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
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