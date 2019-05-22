Пьяный водитель в Петербурге не захотел выплатить штраф и ему ужесточили наказание

Если и это не подействует на правонарушителя, то его ждут места не столь отдаленные.

Виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения был признан 35-летний житель Красногвардейского района. Ему надо было выплатить 100 тысяч рублей штрафа. В дополнение мужчина лишен водительских прав на 2 года.

Виновный попросил дать ему отсрочку для выплаты на 2 месяца, но не воспользовался ей и не оплатит денежную сумму.

Судебный пристав-исполнитель уведомил должника о том, что неуплата уголовного штрафа, как основного вида наказания, в установленный срок влечет замену другим видом наказания.

Но и это не подействовало на правонарушителя. Тогда ему избрали другое наказание — в виде обязательных работ сроком на 400 часов.

Если осужденный попытается уклониться от исполнения наказания и в этот раз, то его ждут места лишения свободы.

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