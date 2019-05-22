В Центральном районе пройдет проверка каршеринговых автомобилей

Проверка начнется 23 мая около 15:00.
Под пристальным вниманием будет участок, расположенный в Центральном районе Петербурга. Так, сообщают сотрудники Отдела пропаганды УГИБДД, внимание будет уделено перекрестку Невского проспекта с Думской улицей.
Сотрудники планирую начать проверку в 15:00. Особое внимание, сообщают в ведомстве, будет уделяться каршеринговым автомобилям.
Также, сообщают в УГИБДД, в проверке может принять участие любой желающий. Контактное лицо от ГИБДД: Рустам Турсунов +7 (911) 022-98-02.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что пьяный водитель в Петербурге не захотел выплатить штраф и ему ужесточили наказание.