В Центральном районе пройдет проверка каршеринговых автомобилей

В проверке может принять участие любой желающий. Фото: https://правозащита38.рф

В проверке может принять участие любой желающий. Фото: https://правозащита38.рф

Проверка начнется 23 мая около 15:00.

Под пристальным вниманием будет участок, расположенный в Центральном районе Петербурга. Так, сообщают сотрудники Отдела пропаганды УГИБДД, внимание будет уделено перекрестку Невского проспекта с Думской улицей.

Сотрудники планирую начать проверку в 15:00. Особое внимание, сообщают в ведомстве, будет уделяться каршеринговым автомобилям.

Также, сообщают в УГИБДД, в проверке может принять участие любой желающий. Контактное лицо от ГИБДД: Рустам Турсунов +7 (911) 022-98-02.

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