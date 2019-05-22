Эксперты рассказали, как вычислить «умирающую» свечу зажигания

Есть три верных признака, по которым можно судить.

Специалисты DriveNN объяснили, как определить, что скоро нужно менять свечи зажигания. Они напомнили, что главная задача детали – это подача искры в камере сгорания для поджигания топливовоздушной смеси. Если электрод загрязнен налетом и копотью, то у автомобиля начинаются проблемы с запуском двигателя.

Также эксперты отметили, что лучше всего менять свечу после 20-30 тысяч километров пробега. Они подчеркнули, что «умирающая» свеча влияет на потребление бензина. Машина начинает расходовать топлива больше, чем обычно – верный признак того, что пора покупать новую деталь.

Авторы считают, что нельзя игнорировать эти знаки, ведь состояние автомобиля во многом зависит от качества каждой детали.

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