Эксперты рассказали, как вычислить «умирающую» свечу зажигания

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Есть три верных признака, по которым можно судить.

Специалисты DriveNN объяснили, как определить, что скоро нужно менять свечи зажигания. Они напомнили, что главная задача детали – это подача искры в камере сгорания для поджигания топливовоздушной смеси. Если электрод загрязнен налетом и копотью, то у автомобиля начинаются проблемы с запуском двигателя.

Также эксперты отметили, что лучше всего менять свечу после 20-30 тысяч километров пробега. Они подчеркнули, что «умирающая» свеча влияет на потребление бензина. Машина начинает расходовать топлива больше, чем обычно – верный признак того, что пора покупать новую деталь.

Авторы считают, что нельзя игнорировать эти знаки, ведь состояние автомобиля во многом зависит от качества каждой детали.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что составлен рейтинг самых небезопасных машин при ДТП — их владельцы чаще всего умирают в авариях.

Ксения Беловицкая, Gazeta.SPb
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