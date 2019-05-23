Модный дом Prada отказался от меха

Уже со следующей женской коллекции весна/лето 2020 модный дом Prada из Италии отказывается от использования натурального животного меха.

Как отметила глава дома мод Миучча Прада, разработка новых материалов, представляющих альтернативу меху, может дать новый толчок к креативности модельеров, передает ТАСС. Она также отметила, что модный дом опирается ценности социальной ответственности и новейшие технологии.

Старые изделия, в которых есть натуральный мех, Prada пока не планирует снимать с продажи. По крайней мере, пока они все не будут распроданы.

В последнее время множество представителей мира моды отказываются от использования меха животных в своих коллекциях. Среди них Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Versace и некоторые другие.

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