Модный дом Prada отказался от меха

Множество модных домов уже не использует мех. Фото: Pixabay
Множество модных домов уже не использует мех. Фото: Pixabay

Уже со следующей женской коллекции весна/лето 2020 модный дом Prada из Италии отказывается от использования натурального животного меха.

Как отметила глава дома мод Миучча Прада, разработка новых материалов, представляющих альтернативу меху, может дать новый толчок к креативности модельеров, передает ТАСС. Она также отметила, что модный дом опирается ценности социальной ответственности и новейшие технологии.

Старые изделия, в которых есть натуральный мех, Prada пока не планирует снимать с продажи. По крайней мере, пока они все не будут распроданы.

В последнее время множество представителей мира моды отказываются от использования меха животных в своих коллекциях. Среди них Burberry, Michael Kors, Ralph Lauren, Giorgio Armani, Versace и некоторые другие.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что четверть россиян считает проблему гендерного неравноправия важной.

Елизавета Трубачева, Gazeta.SPb
Prada мех животных мода
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