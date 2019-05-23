Четверть россиян считает проблему гендерного неравноправия важной

Организация «Михайлов и Партнеры» провела масштабный социологический опрос «Отношение россиян к феминизму и гендерному неравноправию».

Опрос проводился по телефону. В исследовании приняло участие 1 792 респондента в рамках проекта «Мы считаем».

Оказалось, что только 24% жителей России признают важность проблемы неравенства между мужчинами и женщинам 42% опрошенных называли данную проблему абсолютно неактуальной.

Другим аспектом опроса являлась проблема домашнего насилия, которую признают важной всего 39% россиян. Из них 47% считают, что она должна не выходить за рамки семьи, а 31% убеждены, что она должны быть решена на государственном уровне.

5% опрошенных не признали в домашнем наслои никакой проблемы. При этом 63% респондентов считают, что женщина сама провоцирует мужчину на насилие своим внешним видом и поведением.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что женщины лучше работают в тепле, а мужчины — в холоде.