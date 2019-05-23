Женщины лучше работают в тепле, а мужчины — в холоде

Для повышения продуктивности женщин рекомендуют не выключать кондиционер в офисе. Фото: pixabay.com
Для повышения продуктивности женщин рекомендуют не выключать кондиционер в офисе. Фото: pixabay.com

Метаболизм мужчин выше, женское тело нагревается медленнее.

Женщины в офисе лучше работают с выключенным кондиционером, сообщает DailyMail. Когнитивные способности мужчин, напротив, улучшаются при более низких температурах.

Ученые нашли научное доказательство полученным результатам: женщина куда более уязвимы к холоду и их ступни и ладони на пару градусов холоднее мужских. При этом метаболизм мужчин выше, то есть женские тела медленнее нагреваются.

В 2017 году исследование, проведенное на 500 студентах, показало, что женщины лучше сдали математический и языковой тест, когда в аудитории было теплее: ответы были точнее и куда больше заданий было выполнено. При этом мужчины наоборот справлялись лучше при более низких температурах.

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Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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