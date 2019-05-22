Ученые рассказали, что повышает риск деменции у пожилых

Каждый год в мире регистрируют свыше 7 млн новых случаев деменции.

Корейские ученые считают, что изменения в весе у пожилых людей увеличивают риск деменции, сообщает BMJ Open. Выводы сделаны на основе данных о здоровье свыше 67 тысяч жителей Южной Кореи.

Если вес меняется более чем на 10% от индекса массы тела, то риск развития заболевания увеличивается на 20% — неважно, набирает ли человек вес или сбрасывает.

Ученые уверены, что такие колебания в весе показывают на патологии в организме.

Деменция — приобретенное слабоумие, ее часто называют старческим маразмом, поскольку наиболее часто когнитивные способности снижаются именно у пожилых людей. В 2017 году ВОЗ насчитала 50 млн человек с деменцией по всему миру — и это число растет на 7,7 млн в год.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Америке разрешили удобрять землю мертвецами.