Землю Америки разрешили удобрять мертвецами

Каждые 11 секунд в Америке кто-то умирает. Фото: pixabay.com
Каждые 11 секунд в Америке кто-то умирает. Фото: pixabay.com

Компостирование умершего начнут практиковать в штате Вашингтон.

В штате Вашингтон приняли законопроект, согласно которому тела умерших можно использовать как удобрение, сообщает BBC News 22 мая.

Тело кладут в специальный ящик с соломой и опилками, и за 30 дней тело умершего превращается в компост — после этого его можно использовать как удобрение в саду. Процедуру предлагают в качестве альтернативы захоронению и кремации.

Способ не наносит вреда экологии. Такая практика применяется только в Швеции, но теперь к ней примкнули и Соединенные Штаты.

Население Соединенных Штатов Америки составляет 316 млн человек. По данным сайта Worldbirthsanddeaths, в США каждые семь секунд кто-то рождается и каждые 11 секунд (в среднем) кто-то умирает.

Ранее Gazeta.SPb сообщила, что в Лаосе нашли кладбище гигантов.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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