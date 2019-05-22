Загадка «долины кувшинов»: в Лаосе нашли новое «кладбище гигантов»

Более ста огромных древних «кувшинов мертвых» найдены в Лаосе. Местные жители уверены, что их оставили мифические гиганты. Ученые теряются в догадках.

Каменные кувшины, достигающие 3 метров в высоту и весом в несколько тонн, которые, как считается, использовались в погребальных ритуалах тысячи лет назад, заново открыты учеными в центральном Лаосе.

Резные каменные сосуды разбросаны на общирнной территории примерно в 320 километрах к северу от столицы Лаоса, Вьентьяна, в Южной Азии. Исследователи назвали их «кувшинами мертвых».

Рядом с некоторыми из кувшинов было найдено несколько человеческих захоронений, возраст которых, как считается, составляет около 2500 лет.

Впервые «кувшины мертвых» были найдены французскими колонизаторами на плато в горах северного Лаоса в 1930-х годах. С тех пор они считаются одной из археологических загадок.

Изготовленные из плотного песчаника или гранита, они достигают ошеломляющей высоты в три метра. Большинство датируется железным веком, между 500 г. до н.э. и 500 г. н.э.

Однако оказалась, что загадочных объектов намного больше, чем считалось ранее. Новые находки показывают, что таинственная культура, которая сделала каменные сосуды, была географически более распространенной, чем считается. Команда австралийских ученых обнаружила еще 137 «кувшинов мертвых» в 15 новых местах по всему Лаосу.

Сосуды были похожи на те, что были уже найдены, но некоторые из них различались по типам камня, из которого они были сделаны, форме и способу формирования краев.

Последняя экспедиция также обнаружила и другие артефакты. Они включали в себя несколько красиво вырезанных каменных дисков, украшенных с одной стороны концентрическими кругами, человеческими фигурами и животными. Любопытно, что каменные диски всегда были погребены резной стороной вниз.

«Декоративная резьба на участках банок встречается сравнительно редко, и мы не знаем, почему на некоторых дисках изображены животные, а на других — геометрические рисунки», — приводит слова ученых журнал Live Science.

При раскопках также была обнаружена декоративная керамика, стеклянные бусы, железные инструменты, декоративные диски, которые носили в ушах, и витки веретена для изготовления ткани. Ученые нашли и несколько миниатюрных глиняных кувшинов, которые были похожи на гигантские каменные кувшины и были похоронены вместе с мертвыми.

Местные легенды гласят, что огромные каменные сосуды были сделаны гигантами более тысячи лет назад, и использовались для варки рисового пива, чтобы отпраздновать победу в войне.

Ученые до сих пор не знают, кто изготовил кувшины мертвых и для чего они предназначены, хотя скелеты на некоторых участках предлагают версию ритуального захоронения. По одной из гипотез, по крайней мере, некоторые из них использовались для захоронения пепла или трупов.

Считается, что банки были закрыты деревянными или ротанговыми крышками, ни одна из которых не сохранилась до наших дней. Однако, археологи все же не уверены, были ли кувшины сделаны именно для этого. Ничего не известно и о людях, которые изначально создали гигантские сосуды.

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