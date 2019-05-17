Археологи решили загадку каннибализма: охота на человека была «рентабельной»

Далекие предки современных людей убивали и ели друг друга, потому что это было «более рентабельно», чем охота на диких животных.

В новом исследовании испанские ученые обнаружили археологические свидетельства, которые демонстрируют «неоспоримые признаки каннибализма» у древних человеческих видов, называемых Homo antecessor.

На археологических раскопках в пещерах Гран Долины (Gran Dolina) в Испании были найдены кости семи человек. Возраст находок датировался цифрой 800 тыс. лет.

На останках обнаружены следы зубов, порезы и переломы, сделанные специально для обнажения костного мозга. Человеческие останки были обнаружены среди девяти других видов млекопитающих, в том числе оленей, и 22 особей, которые не были съедены.

Как выяснили ученые, кости принадлежат двум видам Homo antecessor (одна из самых ранних известных разновидностей человека, обнаруженная в Европе и жившая там около миллиона лет назад).

С момента первого обнаружения в 1994 году следов каннибализма в научной среде продолжаются споры о его причинах. Археологические раскопки показывают, что у древних людей не было недостатка в пище. Местность была достаточно плодородной и животных вокруг мест обитания предшественников человека водилось в изобилии. Состав мусорных куч также говорит о том, что Homo antecessor не голодали.

Версию ритуального каннибализма большинство ученых также отвергает. После ритуальных обрядов кости в мусорные кучи не выбрасываются.

Ученые проанализировали самый старый известный на сегодняшний день случай каннибализма в рамках теории оптимального фуражирования. Они искали объяснения каннибалистического поведения, начиная от социальных и культурных мотивов и заканчивая чисто питательными причинами. И пришли к выводу, что каннибализм был хорошим методом выживания для предшественников Homo Sapiens.

По их мнению, Homo antecessor, как и любой хищник, выбирал свою добычу, следуя принципу оптимизации баланса затрат и выгод, и каннибализм оказался рентабельнее охоты. Он позволял получать больше калорий при меньших затратах энергии. При этом человеческая плоть была бы столь же питательной для первобытных людей, как и мясо диких животных.

Исследование было опубликовано в журнале эволюции человека (Journal of Human Evolution).

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