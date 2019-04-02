Археологи нашли скелет женщины, родившей ребенка в могиле

Ребенку было около 38 недель, когда умерла его мать. Фото:World Neurosurgery

Ребенку было около 38 недель, когда умерла его мать. Фото:World Neurosurgery

Останки молодой женщины, которая «родила» в могиле, были обнаружены в средневековом гробу в Италии.

Скелет женщины был найден с костями плода между её бедер, а также с отверстием, просверленным в черепе для лечения.

Ученые считают, что она умерла 1300 лет назад на последних сроках беременности. Когда тело женщины начало разлагаться, скопившиеся газы вытолкнули ее уже безжизненного ребенка в гроб.

«Это редкое явление, известное как рождение в гробу», — отмечают ученые.

Могилу женщины в северной Италии нашли эксперты из Университета Феррары и Болонского университета. Они считают, что она умерла в возрасте между 25 и 35 годами, примерно в 7-8 веках нашей эры.

Могила обложена булыжником, что говорит о достаточно высоком социальном положении умершей. Внимательно изучив захоронение, ученые обнаружили и кости плода.

Исходя из длины бедренной кости, ребенку было около 38 недель, когда умерла его мать. Средняя беременность длится около 40 недель, что означает, что женщина была очень близка к родам, когда ее похоронили. Ее ребенок умер задолго до того, как газы вытолкнули плод из тела.

Ученые также обнаружили в черепе женщины небольшое отверстие, которое, по их мнению, было просверлено с помощью режущего инструмента. Это свидетельствует о трепанации — жестокой древней медицинской практике, используемой для лечения самых разных заболеваний.

По состоянию костей черепа исследователи установили, что женщина жила в течение нескольких недель после операции. По словам ученых, процедура, которая была попыткой вылечить такое расстройство беременности как преэклампсия (осложнение, которое обычно случается после 20-й недели беременности во втором или третьем триместре),могла, в конечном итоге, обречь женщину на смерть.

«Некоторые из наиболее распространенных проявлений этого заболевания — высокая температура, судороги, постоянная лобная и затылочная цефалгия, высокое внутричерепное давление, кровоизлияние в мозг», — пишут ученые в своем исследовании.

И добавляют, что все эти симптомы с древних времен и вплоть до 20-го века лечили трепанацией. Исследование было опубликовано в журнале World Neurosurgery.

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