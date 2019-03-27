Астероид судного дня «завален» инопланетными технологиями

Теоретики заговора уверены, что на Бенну есть «чужие технологии» (обведено красным) Фото:youtube

Теоретики заговора уверены, что на Бенну есть «чужие технологии» (обведено красным) Фото:youtube

НАСА обнародовало новую фотографию астероида Судного дня – Бенну (Bennu). Она «свела с ума» охотников за пришельцами.

Сторонники теории заговора уверены, что на космической скале можно увидеть следы технологии инопланетян.

Они утверждают, что астероид завален таинственными черными и серебристыми объектами, а Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (НАСА) скрывает их от общественности и не публикует снимки с крупными планами поверхности.

Конспирологи увеличили фотографию и разглядели на астероиде здания, башни, пирамиды и даже заброшенные космические корабли. Все они выглядят немного побитыми, поскольку, вероятно, были оставлены на этом астероиде миллионы лет назад.

Первые предположения о том, что на астероиде есть следы деятельности инопланетян появились еще в ноябре 2018 года сразу после отправки на Землю первых фотографии астероида Бенну, сделанных межпланетным зондом Осирис-Рекс (OSIRIS-REx) НАСА.

Впрочем, по мнению ученых загадочные объекты скорее всего являются просто камнями. А иллюзию пирамид, либо других необычных объектов создает игра света и тени на пересеченной местности.

Бенну — это астероид размером с пять футбольных полей, который НАСА детально изучает. Хотя он и был назван астероидом «Судного дня», но последние расчеты астрономов показывают, что это небесное тело с вероятностью 1 к 2700 может врезаться в Землю только в 2135 году.

Астероид изучает американская межпланетная станция OSIRIS-REx NASA. Она достигла Бенну в декабре прошлого года и вернется на Землю с данными о его составе и траектории в 2023 году.

Именно «астероид судного дня», возможно, станет полигоном для испытаний нового космического оружия. В частности, Бенну могут попытаться сбить с курса кинетическими ударами или ядерными зарядами. Речь идет о программе HAMMER. NASA уже приступило к разработке 8,8-тонного космического аппарата, который станет убицей астероидов.

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