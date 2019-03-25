Российский ВПК рассекретил роботов-убийц. Западу страшно, но интересно

На новинку ВПК обратили внимание многие мировые СМИ. Их эксперты сразу заявили - боевых роботов надо запретить. Фото: ARF

На новинку ВПК обратили внимание многие мировые СМИ. Их эксперты сразу заявили - боевых роботов надо запретить. Фото: ARF

Танки, рои смертоносных дронов и беспилотники — бомбардировщики размером с кошку — это лишь некоторые из военных роботов, которые строятся в России.

Новейшие достижения в области боевой робототехники продемонстрировал Российский фонд перспективных исследований (ARF). Все отечественные дроиды еще нуждаются в человеке-операторе, который управляет дронами дистанционно.

Однако конечная цель в том, чтобы армия роботов полностью контролировалась алгоритмами искусственного интеллекта (ИИ). Это означает, что военная техника сможет вести боевые действия без какого-либо вмешательства человека.

Впрочем, эволюция боевых роботов идет по пути повышения автономности и снижения роли оператора не только в России, но и во всем мире.

Все развитые страны работают над различными автономными и дистанционно управляемыми боевыми системами и транспортными средствами, чтобы изменить облик современной войны.

К примеру, в этом месяце британская армия объявила о планах по созданию роя из 200 миниатюрных беспилотников размером «меньше человеческой ладони». Они будут запускаться над полем боя для отслеживания хода тактических операций и транслировать данные в режиме онлайн непосредственно командирам подразделений и даже рядовым бойцам.

Министерство обороны Великобритании рассчитывает что эти мини-дроны, получившие название «Черный шершень», также возьмут на себя опасные для жизни задачи по разведке боевых порядков противника.

Как прозвучало на прошедшем в Вашингтоне в феврале этого года ежегодном собрании Американской ассоциации содействия развитию науки, смертельные дроиды, способные выбирать цели без помощи человека, представляют «третью революцию» в войне после пороха и ядерного оружия. Здесь же было озвучено предложение ограничить использование боевых роботов международным соглашением.

Приход на поле боя ИИ вызывает беспокойство у многих правозащитников и ученых. По их мнению, роботы-убийцы больше не являются научной фантастикой, и технологические достижения опережают международное право.

Ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что опасаясь «гибридной войны», Финляндия ограничила россиян в правах.