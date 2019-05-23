В “Ленэкспо” покажут хорьков-байкеров, поющих морских свинок и крысиный косплей

Также все участники фестиваля домашних животных “МимиFEST” смогут увидеть первый в России автоматический унитаз для кошек.
Такую экзотику и необычное зрелище продемонстрируют организаторы фестиваля, который пройдет 25 и 26 мая на территории выставочного комплекса “Ленэкспо”.
В рамках фестиваля, сообщают организаторы, зрители смогут также посетить лекции известных зооблогеров и зоопсихологов. Но самым зрелищным станут выступления хорьков-байкеров в кожаных костюмах, конкурс крысиного косплея и выступление поющих морских свинок.
Также на фестивале пройдут соревнования по боулингу, в которых примут участие хомяки. Они разместятся в прогулочных шарах и будут сбивать кегли. Почетным гостем фестиваля станет знаменитый кот Ахилл из Эрмитажа.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после жесткой расправы над беременной кошкой в Петербурге предложили завести омбудсмена по животным.