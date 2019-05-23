В “Ленэкспо” покажут хорьков-байкеров, поющих морских свинок и крысиный косплей

Почетным гостем фестиваля станет знаменитый кот Ахилл из Эрмитажа. Фото: https://vk.com/zooshow_spb
Почетным гостем фестиваля станет знаменитый кот Ахилл из Эрмитажа. Фото: https://vk.com/zooshow_spb

Также все участники фестиваля домашних животных “МимиFEST” смогут увидеть первый в России автоматический унитаз для кошек.

Такую экзотику и необычное зрелище продемонстрируют организаторы фестиваля, который пройдет 25 и 26 мая на территории выставочного комплекса “Ленэкспо”.

В рамках фестиваля, сообщают организаторы, зрители смогут также посетить лекции известных зооблогеров и зоопсихологов. Но самым зрелищным станут выступления хорьков-байкеров в кожаных костюмах, конкурс крысиного косплея и выступление поющих морских свинок.

Также на фестивале пройдут соревнования по боулингу, в которых примут участие хомяки. Они разместятся в прогулочных шарах и будут сбивать кегли. Почетным гостем фестиваля станет знаменитый кот Ахилл из Эрмитажа.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что после жесткой расправы над беременной кошкой в Петербурге предложили завести омбудсмена по животным.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
ленэкспо фестиваль домашних животных “МимиFEST” хорьки-байкеры
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