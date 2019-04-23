После жесткой расправы над беременной кошкой в Петербурге предложили завести омбудсмена по животным

Он должен будет заниматься защитой животных и их владельцев. Фото: https://pixabay.com

Он должен будет заниматься защитой животных и их владельцев. Фото: https://pixabay.com

Организаторы фестиваля домашних животных МимиFEST обратились с такой инициативой к председателю Законодательного Собрания Вячеславу Макарову.

Также организаторы фестиваля просят комитет по образованию Петербурга ввести в школе уроки ответственного отношения к животным. Об этом активисты сообщили телеканалу 78.

С подобной инициативой организаторы фестиваля обратились после инцидента, который произошел в общежитии Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Там охранник, которого уже уволили, ударил о кафельный пол беременную кошку. В результате кошка попала в больницу, а котята погибли.

Теперь к защитникам прав человека, детей и бизнесменов может присоединиться уполномоченный по правам животных. Он должен будет заниматься защитой животных и их владельцев.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский охранник ударил беременную кошку об кафельный пол.