После жесткой расправы над беременной кошкой в Петербурге предложили завести омбудсмена по животным

Организаторы фестиваля домашних животных МимиFEST обратились с такой инициативой к председателю Законодательного Собрания Вячеславу Макарову.
Также организаторы фестиваля просят комитет по образованию Петербурга ввести в школе уроки ответственного отношения к животным. Об этом активисты сообщили телеканалу 78.
С подобной инициативой организаторы фестиваля обратились после инцидента, который произошел в общежитии Ленинградского государственного университета имени Пушкина. Там охранник, которого уже уволили, ударил о кафельный пол беременную кошку. В результате кошка попала в больницу, а котята погибли.
Теперь к защитникам прав человека, детей и бизнесменов может присоединиться уполномоченный по правам животных. Он должен будет заниматься защитой животных и их владельцев.
Ранее Gazeta.SPb сообщала, что петербургский охранник ударил беременную кошку об кафельный пол.