Специалисты рассказали, какие сигареты безопаснее

Оказывается, важно наличие фильтра.

Ученые из Медицинского университета Южной Каролины заявили, что курение сигарет без фильтра опасно. Любители таких сигарет чаще умирают и зарабатывают рак легких.

Чтобы выяснить это, они провели исследование, в рамках которого анализировали состояние здоровья 14 тысяч человек от 55 до 74 лет. Оказалось, что те, кто предпочитал сигареты без фильтров на 40% чаще болели раком легких. Также такие люди умирали раньше, чем все остальные – примерно в 30% случаев. Ученые уточняют, что курение опасно в принципе, даже если человек купить легкие, утралегкие или ментоловые сигареты. В этом случае люди намного реже бросают курить, уверяют специалисты, так как они не осознают опасность.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что ученые раскритиковали вегетарианство из-за опасности для здоровья. Употребление некоторых продуктов приводило к проблемам с печенью.