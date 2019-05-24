Роскачество выбрало лучшие глазированные сырки

В некоторых образцам специалисты нашли дрожжи, плесень и даже кишечную палочку.

Всего эксперты исследовали 29 наиболее популярных торговых марок. Все образцы оказались безопасными, но только 19 из них можно назвать настоящими глазированными сырками — остальные содержат растительные жиры и стабилизаторы.

Роскачество отмечает, что большинство лакомств содержало дрожжи и это считается нарушением. Также специалистов удивило наличие плесени и кишечной плесени – эксперты не спешат винить производителей, а думают, что это связано с неправильным хранением продукции.

Лучшими сырками признали «Коровку из Кореновки», «Чудо» и «Ностальгия» – эти образцы получили самые высокие оценки.

Эксперты при выборе советуют обращать внимание на срок годности – лучше всего покупать те сырки, которые попали на полку магазина буквально пару часов назад. Лучше не хранить их дольше 15 суток, несмотря на информацию с упаковки. Специалисты также просят смотреть, в каких условиях хранятся сырки.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось, что Роскачество рассказывает, как работать из дома и не попасться на удочку мошенников.