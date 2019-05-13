Роскачество рассказывает, как работать из дома и не попасться на удочку мошенников

Ежегодно 14 мая отмечается День фрилансера («freelance» в переводе – «свободный работник»). Фриланс позволяет свободно распоряжаться своим временем, самому определять часы и дни работы, выбирать заказчиков, работать в путешествиях и получать за это достойную оплату. Роскачество накануне Дня фрилансера выяснило, как правильно работать на бирже фриланса, и кто потенциально может стать «свободным работником».

История фриланса началась в Соединенных Штатах Америки в середине прошлого века. Это был эксперимент, с помощью которого власти страны хотели проверить эффективность работы сотрудников, имеющих возможность общаться между собой и с руководством лишь по телефону. Эксперимент удался, и сегодня стать фрилансером может абсолютно каждый, кому исполнилось 16, сообщили GazetaSPb.ru в Роскачестве.

Если в 2009 году доля «чистых» фрилансеров биржи (тех, кто работает только на себя) составляла 22%, то в 2019 году этот показатель вырос до 52%. Средний уровень дохода составил 48 000 в месяц у 55% респондентов, что превышает месячный заработок во многих регионах. При этом, доходы москвичей существенно выше средних значений по выборке: 39% опрошенных фрилансеров в Москве попадают в высокодоходный сегмент. Из них 18% имеют доход в 90 000 в месяц – столько зарабатывают разработчики и иллюстраторы компьютерных игр», — делится Евгений Барулин, генеральный директор биржи фриланс-услуг FL.ru. Наиболее востребованными на биржах фриланса остаются навыки разработчиков, иллюстраторов, копирайтеров, бухгалтеров и юристов. Именно эти категории исполнителей, по данным исследования ВШЭ, получают наибольший заработок на фрилансе.

Для того, чтобы работа на бирже фриланса была результативной и безопасной, нужны не только терпение и практика, но и знания о том, как избежать неприятных ситуаций, в которых есть риск потерять деньги.

Чтобы попробовать себя в роли фрилансера, не нужно увольняться с работы – на бирже фриланса можно работать и в свободное от основной работы время. Необходимо помнить о том, что у фрилансера доход нерегулярный, а конкуренция достаточно высока, и пока есть основная работа – все под контролем.

Сертификат безопасности сайта фрилансеров

Количество бирж для работы вне офиса и их разнообразие может запутать и сбить с пути начинающего фрилансера. Роскачество рекомендует начать с проверки понравившегося вам сайта на безопасность, обратив внимание исключительно на сайты с HTTPS и сертификатами безопасности. Другими словами, в адресной строке браузера, в наименовании сайта должно быть «https://», а далее уже имя использованного ресурса, сообщили GazetaSPb.ru в Роскачестве.

Также ресурс должен иметь активный цифровой сертификат безопасности – SSL. Протокол SSL обеспечивает защищённый обмен данными за счёт аутентификации и шифрования. Найти его можно тоже довольно легко: рядом с адресной строкой браузера должна отображаться иконка в виде закрытого замочка. Как правило, в большинстве браузеров данная иконка кликабельна, и при нажатии выводится сопутствующая информация о выданном сертификате. Если все совпало, внимательно ознакомьтесь с правилами и регистрируйтесь.

В начале пути придется поработать над собственным портфолио – первые 2-3 месяца практически дарить проекты заказчикам, выполняя задачи за минимальную сумму. Зато, когда вы «набьете руку», сможете установить среднюю цену за свою работу, исходя из конкурентных предложений в вашей нише. Роскачество рекомендует максимально подробно заполнить свой профиль – он должен красноречиво говорить о ваших умениях и рассказывать об успешно выполненных проектах, только тогда вам удастся завоевать доверие заказчиков.

Регистрируясь на бирже фриланса, вы должны понимать, каким образом будет происходить оплата вашего труда. Изучить этот вопрос обычно не составляет труда и на самой платформе, которую вы выбрали. Многие биржи предлагают проводить оплату через собственную систему – в этом случае представители биржи выступают гарантом оплаты и помогают разрешить спорные ситуации. Договариваясь с заказчиком об оплате напрямую, вне рамок платформы, вы полагаетесь лишь на честное слово и рискуете.

Как избежать мошенничества

Помните, в первую очередь жертвами мошенников становятся начинающие фрилансеры. Так, например, заметив неопытного пользователя на бирже, заказчик может дать ему бесплатное пробное задание и пообещать, что, в случае успешного выполнения, будет регулярно делать заказы и щедро их оплачивать, но итог получится совсем иным. Новичок потратит свое время и приложит все усилия для того, чтобы его работа понравилась заказчику, а он пропадет, воспользовавшись продуктом труда фрилансера и ничего за это не заплатив. Бывает и так, что заказчик пообещал фрилансеру вознаграждение за труд, но потом наглым образом пропал. Так, мошенники умудряются собирать целые сайты, по частям отдавая работу неопытным фрилансерам. А иногда и вовсе просят самого исполнителя заплатить некий страховой взнос перед получением задания, после чего благополучно исчезают. Риски попасть на мошенника есть и у заказчиков.

«Чтобы минимизировать риски, Роскачество настоятельно рекомендует фрилансерам заключать договор. Чаще всего это договор оказания услуг или договор подряда. Не забывайте и о налогах – фрилансеры попадают под категорию самозанятого населения», — говорит Илья Лоевский, заместитель руководителя Роскачества.

Готовность к «разводу на деньги»

Согласно статистике, после года работы на бирже, фрилансеры уже понимают все аспекты того, в каком случае выгодно брать 100% предоплату, и почему заказчику так важен ваш максимально информативный профиль. «Нужно быть готовым к «разводу на деньги». Если вам обещают 10.000 за объявление в 500 знаков — это обман. Если говорят «заплачу, сколько скажешь, только сделай побыстрее» — тоже скорее всего уловка», — комментирует Вячеслав Савицкий, фрилансер копирайтер с 7-летним стажем. Он добавляет, что подобные ситуации происходят и в других сферах деятельности фрилансеров. В связи с этим, Роскачество рекомендует брать 50% предоплату, поскольку это гарантия надёжности и для исполнителя, и для заказчика.

Вопреки расхожему мнению, фрилансером может стать далеко не каждый. Мало организовать рабочее пространство и зарегистрироваться на бирже, необходимо еще и обладать теми навыками, за которые другие будут готовы заплатить – совершенствуйте свои умения.