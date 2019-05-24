Умер автор термина «кварк» Марри Гелл-Манн

Марри Гелл-Манну было 89 лет. Фото: ru.wikipedia.org

Марри Гелл-Манну было 89 лет. Фото: ru.wikipedia.org

Марри Гелл-Манн стал лауреатом Нобелевской премии в 1969 году. Он был награжден за открытия в области классификации элементарных частиц и их взаимодействия.

В пятницу, 24 мая. профессор Гелл-Манн ушел из жизни в возрасте 89 лет, сообщили специалисты Калифорнийского технологического института в Twitter-аккаунте.

Именно в вышеуказанном институте Марри Гелл-Манн был признан почетным профессором. Ученый является автором термина «кварк».

Уже в детстве будущий физик считался вундеркиндом. В Йельский институт Гелл-Манн поступил в возрасте 15 лет. Помимо науки ученого волновали проблемы защиты окружающей среды. Он был членом правления Общества сохранения дикой природы.

Кроме того, профессор изучал языкознание. Он посодействовал к запуску программы изучения эволюции языков. Также Гелл-Манн является иностранным членом Лондонского королевского общества.