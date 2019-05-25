Диетолог озвучила допустимое количество сладкого в день

Можно есть до 4 порций сладкого в день. Фото: Pixabay

Можно есть до 4 порций сладкого в день. Фото: Pixabay

Сахар может приходить в организм не только из десертов. Зачастую он содержится в несладких продуктах, которые проходят промышленную переработку.

Нутрициолог, клинический психолог-диетолог, член Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич рассказала, что норма сладостей в день равняется 40 г, передает издание «Аргументы и Факты».

Диетолог сообщила, что в день можно съедать до 4 порций сладкого без вреда для здоровья. При этом за одну порцию стоит считать одно печенье весом 10 г или одну конфету такого же веса, шарик мороженного в 20 г.

Также Ивашкевич отметила, что стоит учитывать и потребление бананов, винограда, манго и сухофруктов, так как эти продукты моментально поднимают уровень сахара в крови.

Для учета сладкого стоит внимательно просматривать этикетку продукта и обращать внимание на расположение сахара в составе, так как ингредиенты там расположены в порядке убывания их доли.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что учеными доказана связь жирной пищи и депрессии.