Доказана связь жирной пищи и депрессии

Ученые из Шотландии продли исследование, целью которого было выяснить взаимосвязь обилия жирной пищи и психологического состояния человека.

В ходе исследования проводились эксперименты с участием мышей. Установлено, что в связи с накоплением излишнего жира в некоторой части мозга, у подопытных страдало психическое состояние, передает издание «Вологодская Правда».

У мышей, на которых ставились эксперименты, в гипоталамусе накапливался жир, что послужило причиной появления первых признаков депрессии.

В настоящее время ученые работают над созданием антидепрессантов, которые помогут в решении данной проблемы у людей. Возможно, снижение количества потребления жирной пищи поможет избежать подобного недуга.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученые вернут помидорам прежний вкус при помощи генной инженерии.