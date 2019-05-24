Ученые вернут помидорам прежний вкус

В наши дни на прилавках магазинах можно приобрести томаты, большинство которых практически не имеют вкуса. Ученые дали этому объяснение.
Специалисты провели анализ геном помидоров, которые сейчас можно приобрести в магазинах, и сравнили его с геномом диких томатов. Установлено, что помидоры действительно теряют вкус, передает издание «Неделя Новостей».
Вкус помидоров со временем по-настоящему стал менее выраженным. Ученые выяснили, что у современных томатов отсутсвует почти 5 тысяч геном. Вероятной причиной этого явления названа селекция.
Именно из-за селекции помидоры приобрели устойчивость к заболеваниям и стали созревать быстрее, однако утратили насыщенный вкус и аромат.
Ученые предложили при помощи генной инженерии вернуть томатам прежний яркий вкус.
Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что ученым удалось вскипятить воду при помощи звука.