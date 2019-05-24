Ученым удалось вскипятить воду при помощи звука

Американские ученые в ходе эксперимента смогли воспроизвести под водой звук, который громче человеческой речи почти в пять раз.

Ученым удалось воссоздать под водой звук, громкость которого превышает 270 децибелов. Этот звук был громче даже взлета космической ракеты, передает телеканал «Звезда», приводя информацию издания Physical Review Fluids.

Подводный звук такой громкости ученым удалось создать используя облучения небольших струй рентгеновским лазером. В результате этого процесса, молекулы воды испарялись и создавали шары пара, которые, в свою очередь, образовывали ударную волну. Отмечается, что при громкости в 270 децибел вода начинала закипать.

Ученые утверждают, что данный опыт даст новые возможности при изучении структур различных веществ.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на севере Канады нашли гриб возрастом в 1 млрд лет.