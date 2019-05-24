На севере Канады нашли гриб возрастом в 1 млрд лет

В то время на земле только-только появились первые водоросли.

На севере Канады нашли окаменелость старейшего гриба на планете Земля. Его возраст оценивают в 900 лет — 1 млрд, сообщает Amna.

Понятно, что находка мало чем похожа на современные грибы, но обнаруженный организм вне всяких сомнений является их далеким предком. До этого рекорд держала экземпляр из Шотландии — ему, по оценкам ученых, было около 410 млн лет.

Первые беспозвоночные животные появились на земле около 635 млн лет назад. 1,2 млрд лет назад на Земле возникли самые первые водоросли. Человек или его предки появились около 6 млн лет назад. Грибы, напомним, составляют отдельное царство живой природы и не относятся ни к животным, ни к растениям.

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