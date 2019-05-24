На севере Канады нашли гриб возрастом в 1 млрд лет

Предыдущий рекорд принадлежал экземпляру из Шотландии. Фото: pixabay.com
Предыдущий рекорд принадлежал экземпляру из Шотландии. Фото: pixabay.com

В то время на земле только-только появились первые водоросли.

На севере Канады нашли окаменелость старейшего гриба на планете Земля. Его возраст оценивают в 900 лет — 1 млрд, сообщает Amna.

Понятно, что находка мало чем похожа на современные грибы, но обнаруженный организм вне всяких сомнений является их далеким предком. До этого рекорд держала экземпляр из Шотландии — ему, по оценкам ученых, было около 410 млн лет.

Первые беспозвоночные животные появились на земле около 635 млн лет назад. 1,2 млрд лет назад на Земле возникли самые первые водоросли. Человек или его предки появились около 6 млн лет назад. Грибы, напомним, составляют отдельное царство живой природы и не относятся ни к животным, ни к растениям.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Лаосе нашли загадочные кувшины при раскопках.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
грибы история окаменелость раскопки ученые
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Программа матпомощи нуждающимся продлена до 2022 года
Детская поликлиника на Мытнинской будет работать во время ремонта
В домах Петербурга проведут установку систем погодного регулирования
В честь Дня города дважды зажгут факелы Ростральных колонн
На севере Канады нашли гриб возрастом в 1 млрд лет
Совершаева поздравила выпускников Академической гимназии №56
Петербург поможет защитить интеллектуальную собственность
На Дворцовой прошло выступление сводного хора Петербурга