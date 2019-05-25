В России спустили на воду первый круизный лайнер

Для удобства пассажиров на судне будет беспроводной интернет, телевидение, телефонная связь. Фото: http://www.cruiseinform.ru

Для удобства пассажиров на судне будет беспроводной интернет, телевидение, телефонная связь. Фото: http://www.cruiseinform.ru

Лайнер “Петр Великий” будет ходить по Каспийскому и Черному морям.

Первый круизный лайнер также оснащен окнами и балконами, зона SPA с массажными кабинетами и камином, бассейн и поле для гольфа. Об этой сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на Объединенную судостроительную корпорацию.

Судно спустили на воду на судостроительном заводе “Лотос” в Астраханской области. Также сообщается, что первый за постсоветское время лайнер для круизов планируется сдать в 2020 году.

Каюты лайнера оформлены в теплых тонах, но есть яркие акценты. Помимо прочего, на борту есть каюты для людей с ограниченными возможностями. Для удобства пассажиров на судне будет беспроводной интернет, телевидение, телефонная связь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на “Балтийском заводе” сегодня спустят на воду атомный ледокол “Урал”.