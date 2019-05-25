В России спустили на воду первый круизный лайнер

Для удобства пассажиров на судне будет беспроводной интернет, телевидение, телефонная связь. Фото: http://www.cruiseinform.ru
Для удобства пассажиров на судне будет беспроводной интернет, телевидение, телефонная связь. Фото: http://www.cruiseinform.ru

Лайнер “Петр Великий” будет ходить по Каспийскому и Черному морям.

Первый круизный лайнер также оснащен окнами и балконами, зона SPA с массажными кабинетами и камином, бассейн и поле для гольфа. Об этой сообщают “РИА. Новости” со ссылкой на Объединенную судостроительную корпорацию.

Судно спустили на воду на судостроительном заводе “Лотос” в Астраханской области. Также сообщается, что первый за постсоветское время лайнер для круизов планируется сдать в 2020 году.

Каюты лайнера оформлены в теплых тонах, но есть яркие акценты. Помимо прочего, на борту есть каюты для людей с ограниченными возможностями. Для удобства пассажиров на судне будет беспроводной интернет, телевидение, телефонная связь.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что на “Балтийском заводе” сегодня спустят на воду атомный ледокол “Урал”.

Кира Ущевская, Gazeta.SPb
круизный лайнер Лайнер "Петр Великий"
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