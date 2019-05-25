На “Балтийском заводе” сегодня спустят на воду атомный ледокол “Урал”

Конструкция судна позволяет использовать его как в арктических водах, так и в устьях полярных рек.

В субботу, 25 мая, на территории “Балтийского завода” в Петербурге пройдет спуск на воду атомного ледокола “Урал”, сообщает телеканал “Санкт-Петербург”. Ледокол является одним из самых мощных в мире. Закладка судна “Урал” прошла еще в 2016 году. На судно уже загружены реакторные установки, и оно практически полностью оснащено системой электродвижения.

Также “Урал” является третьим кораблем проекта 22220. Срок службы атомохода рассчитан на 40 лет. Экипаж составляет 75 человек.

Ледоколы этого проекта предназначены для проводки судов, перевозящих углеводородное сырье.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что крестной матерью ледокола “Урал” станет глава Центробанка.