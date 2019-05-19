Крестной матерью ледокола “Урал” станет глава Центробанка

Новый корабль спустят на воду в субботу 25 мая в Санкт-Петербурге.

При спуске на воду атомного ледокола “Урал” Эльвира Набиуллина разобьет о борт бутылку шампанского, сообщает РИА Новости 19 мая. Церемония назначена на 25 мая и пройдет на Балтийском заводе Санкт-Петербурга.

Обряд крещения судов восходит к античному времени, однако шампанское для этого стали использовать в Америке.

Ледокол заложили в 2016 году, а планируют ввести в эксплуатацию в 2020 году. Предположительно, он сможет проработать 40 лет. Корабль обслужат 74 человека.

В 2016 году в Петербурге спускали ледокол “Арктика”. Тогда крестной стала Валентина Матвиенко, уже возглавившая на тот момент Совет Федерации. В 2017-ом бутылку о “Сибирь” разбивала Татьяна Голикову, служившая главой Счетной палаты.

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