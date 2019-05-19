В Кронштадте починили советского морского робота

Он займет свое место на выставке музея батискафов “Эра Гидрокосмоса”.

В Кронштадте восстановили советского морского робота, сообщили Gazeta.sPb в ЗВО 19 мая. Теперь экспонат займет место в музее батискафов “Эра Гидрокосмоса”.

Робот МТК-200 на гусеницах стоял на вооружении ВМФ в 1980-ых годах. У него есть камеры и манипуляторы: он мог обследовать и делать фото затонувших объектов и подводить шланг с воздухом к подлодке. Его использовали для ремонта подводной части кораблей и причалов.

Это первый необитаемый морской аппарат, который появится в музее глубоководных аппаратов.

Музей на пристани у Петровского парка в Кронштадте работает по выходным. Сейчас на выставке представлены шесть обитаемых (то есть тех, в которых помещали людей-экипаж) глубоководных аппаратов.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что на морском салоне в Петербурге покажут более 30 кораблей ВМФ.