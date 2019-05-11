На морском салоне в Петербурге покажут более 30 кораблей ВМФ

На выставке пообещали показать 15 новых кораблей. Фото: pixabay.com
На выставке пообещали показать 15 новых кораблей. Фото: pixabay.com

Мероприятие назначено на июль и пройдет на территории “Ленэкспо”.

В IX-ом Международном военно-морском салоне в Петербурге поучаствуют свыше 30 кораблей ВМФ, рассказал капитан 1-го ранга Игорь Дыгало 11 мая. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге в июле на территории “Ленэкспо”. Кроме этого, корабли встанут в Финском заливе и у пристаней Морского вокзала.

На выставке представят “Адмирала Касатонова”, корвет “Стойкий”, несколько десантных и ракетных кораблей.

В Смольном ранее сообщили, что в Петербурге на салон приедут 50 делегаций из-за рубежа. На выставке пообещали показать 15 новых кораблей. Гости салона проведут четыре научные конференции. В 2017-ом году его посетили более 100 тысяч человек.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что Путин поучаствовал в закладке двух фрегатов на “Северной верфи” в Петербурге.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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