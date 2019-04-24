Два фрегата «Северной верфи» пойдут к ВМФ России

В закладке 2-х фрегатов на петербургском судостроительном заводе «Северная верфь» принимал участие президент России Владимир Путин.

Кроме того на торжественной церемонии присутствовал временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Заложенные фрегаты проекта 22350 — «Адмирал Амелько» и «Адмирал Чичагов» специалиируются на ведении боевых действий в дальней морской зоне, сообщается на официальном сайте админитсрации Санкт-Петербурга.

В Петербурге производится порядка 30% от общего количества российских кораблей и судов. На территории города расположено более 40 морских организаций и проектных бюро. На верфях Северной столицы трудоустроено более 20 тысяч человек, в научно-исследовательских и проектно-конструкторских конторах порядка 12 тысяч человек.

Судостроительный завод «Северная верфь» за 100 лет построил около 600 кораблей для Военно-Морского флота и гражданских флотов.

Напоминаем, что ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что на Московском вокзале Петербурга стартовала выставка вооружения и техники.