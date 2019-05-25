В Петербурге пройдет спартакиада по пауэрлифтингу, кикбоксингу и регби

Масштабное спортивное мероприятие ожидает Петербург 26 мая. В спартакиаде, которая включит в себя пауэрлифтинг, кикбоксинг и регби, примут участие более 150 человек. Об этом сообщает движение «Петербург – город перемен!».

Гостей события ожидают мастер-классы от квалифицированных тренеров по трем дисциплинам и пикник.

Также лучшие участники будут награждены поощрительными призами.

Спартакиада начнется в 12.00 по адресу: проспект Железнодорожный, дом № 32.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что в Петербурге пройдет 24-х часовой марафон по картингу «Кубок Белых ночей 2019». По словам организаторов, в мероприятие примут участие команды из России, Европы и Китая. Победители гонки получат титул в зачет международной серии гонок SWS, а также крупный денежный приз.