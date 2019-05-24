В Петербурге пройдет 24-х часовой марафон по картингу »Кубок Белых ночей 2019»

В Петербурге планируют провести единственный в России 24-х часовой марафон по картингу »Кубок Белых ночей 2019». Старт самой массовой гонки по картингу состоится 29 июня в 12:00.

По словам организаторов, в мероприятие примут участие команды из России, Европы и Китая. Победители гонки получат титул в зачет международной серии гонок SWS, а также крупный денежный приз.

‘Кубок Белых ночей 2019’ будет проходить на трассе «PitStop Нарвская» на стадионе «Кировец» по адресу Перекопская улица, дом No 6/8. Церемония награждения состоится там же 30 июня 12:00.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что петербуржцев зовут в Ботанический сад смотреть на сирень.

Помимо нее на территории можно увидеть различные кустарники, деревья и цветы. Некоторым из них по 160 лет. Отмечается, что сирень расположилась на Северном дворе, за Японским садом, в саду для маломобильных группы и за оранжереями.