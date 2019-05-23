Петербуржцев зовут в Ботанический сад смотреть на сирень

Горожане смогут увидеть крупнейшую коллекцию в Санкт-Петербурге.

В Ботаническом саду рассказали о том, что наконец расцвела сирень. Помимо нее на территории можно увидеть различные кустарники, деревья и цветы. Некоторым из них по 160 лет. Отмечается, что сирень расположилась на Северном дворе, за Японским садом, в саду для маломобильных группы и за оранжереями.

Напоминаем, что петербургский Ботанический сад считается одним из самых старейших в России. Его основал в 1714 году Петр I. На данный момент коллекция насчитывает более 80 тысяч образцов.

«Парк-дендрарий работает с 10:00 до 19:00 на вход, гулять можно до 20:00. В летний период парк работает без выходных!»,

— говорится на сайте Ботанического сада.

Также сотрудники подчеркивают, что детей младше четырех лет не допускают до экскурсий. Билет стоят для взрослых 150 рублей, а для детей до окончания школы – 50.

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