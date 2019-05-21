Баста представил премиальный бренд аудиотехники «Z»

Баста презентовал новый бренд. Фото: pixabay
Баста презентовал новый бренд. Фото: pixabay

Известный лейбл Gazgolder под руководством рэпера Басты объявил о запуске собственного бренда аудиотехники.

Об этом сообщила команда лейбла в своем Twitter 21 мая. Также сообщалось о том, что продавать продукт Басты будут в сети магазинов re: Store. Новый представленный бренд наушников и акустики будет называться — Z. Модельный ряд включает в себя беспроводные наушники и колонки, а также проводные наушники за 30 и 50 тысяч рублей.

Известно, что продажа девайсов у официальных представителей стартует уже 26 мая 2019 года. Первая линейка устройств вышла под названием MusicDealer.

На лейбле сообщают, что данная аудиотехника разрабатывалась и совершенствовалась совместно с корпорацией Kennerton, считающейся люксовым брендом производителя Fischer Audio.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что в Смольном заявили, что рост городской промышленности продолжается.

Анастасия Шистерова, Gazeta.SPb
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