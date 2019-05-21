В Смольном заявили, что рост городской промышленности продолжается

В Петербурге за год вырос индекс промышленного производства.

Комитет по экономической политике и стратегическому планированию Санкт-Петербурга сообщает, ИПП в сравнении с прошлым 2018 годом увеличивается. В 2019 году по сравнению с прошлым годом он составил 105,1%.

Известно, что с января 2019 года рост промышленности города на Неве увеличился более чем в два раза, превышая все рекорды темпов роста в период с 2016 по 2018 года.

Отметим, что наибольшей степени роста промышленности в Санкт-Петербурге способствуют обрабатывающие предприятия и машиностроительные заводы.

Также сообщается, что по итогам 2018 года, ИПП составлял 105,0%, это дало толчок петербургской промышленности выйти на докризисный уровень.

Напомним, ранее Gazeta.SPb сообщала о том, что Петербург может стать мировой свадебной столицей, сообщили в Смольном. Чиновники полагают, что на Неве сыграли бы свадьбу многие россияне.