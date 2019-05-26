Басилашвили представил новую книгу в Санкт-Петербурге

Басилашвили является почетным гражданином Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова.
Басилашвили является почетным гражданином Санкт-Петербурга. Фото: Baltphoto, Дарья Иванова.

Актер БДТ пообщался с гостями книжного форума и рассказал о своем видении искусства.

Олег Басилашвили провел презентацию книги “Палата №26. Больничная история” в воскресенье 26 мая на книжной салоне в Санкт-Петербурге.

Актер рассказал, что театр, кино и литература сейчас пытаются найти выразительные средства, но чаще всего не находят их. Басилашвили рассказал, что его книга не дает ответов на главные вопросы, а наоборот увеличивает их число.

Артист признал, что его книга отсылает к известной работе Чехова “Палата №6”, впрочем Басилашвили скромно оговорился, что по писательскому таланту он себя с Чеховым не сравнивает.

Басилашвили видит задачу искусства в служении нравственности: по его словам, театр и книги призваны пробуждать “простые человеческие чувства”.

Басилашвили является одним из ведущих актеров БДТ имени Товстоногова. Это уже вторая его книга.

Ранее Gazeta.sPb сообщила, что в Петербурге стартует фестиваль “Музыкальный Олимп”.

Андрей Гориченcкий, Gazeta.SPb
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